Лукашенко лишили звания доктора наук за «неуважение»

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук за нарушение прав человека и «неуважение к Украине». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр коммуникаций вуза.

Отмечается, что политик стал первым из 107 почетных докторов университета, который был лишен соответствующего статуса. За это решение проголосовало большинство членов ученого совета.

Ранее ректор вуза Владимир Бугров заявлял, что до прецедента с Лукашенко процедуры лишения почетных званий не существовало в принципе, однако руководство вуза решило разработать ее по просьбе студентов и преподавателей.

Диплом почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Лукашенко получил от бывшего ректора Леонида Губерского осенью 2009 года.

После начала массовых протестов в Белоруссии в 2020 году студенты и сотрудники вуза создали петицию, в которой потребовали лишить главу республики этого звания «за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы». Документ подписали более 50 тысяч человек.