Лукашенко лишат звания почетного доктора за «неуважение»

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишит президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора за «неуважение к Украине». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ректора вуза Владимира Бугрова.

По его словам, пока в образовательной организации не существует процедуры лишения почетных званий, однако ученый совет уже приступил к ее написанию и пообещал применить в отношении белорусского лидера.

«Основаниями являются нарушение прав человека, неуважение к государству Украина», — сказал Бугров. Ректор добавил, что знаком с мнением большинства преподавателей на этот счет, и в одобрении ими предложенной меры не сомневается.

Диплом почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Лукашенко получил от бывшего ректора Леонида Губерского осенью 2009 года.

После начала массовых протестов в Белоруссии в 2020 году студенты и сотрудники вуза создали петицию, в которой потребовали лишить главу республики этого звания «за неприемлемую жестокость против мирных протестующих и попытку сфальсифицировать демократические выборы». Документ подписали более 50 тысяч человек.

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