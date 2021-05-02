Лукашенко рассказал секрет о любви к Пасхе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал секрет о своей любви к празднику Пасхи во время посещения службы в храме города Туров. Видеозапись его обращения к прихожанам и священнослужителям публикует Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, за многие годы протокольные мероприятия, особенно долгие, очень надоедают. Празднование же Пасхи для него — это миг, пусть и короткий, «но очень значимый и любимый нашими людьми», пояснил президент.

«Этот вот миг — не только в истории, но и нашей жизни и жизни наших священнослужителей — он всегда оставляет очень хороший след в моем сердце, моей памяти», — сказал он.

Кроме того, во время своего визита Лукашенко передал в дар храму восстановленную реликвию — напрестольный Туровский крест, утраченный после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке.