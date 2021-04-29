Лукашенко заявил об эффективности «так называемой диктатуры» и порядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об эффективности политической системы республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что из-за пандемии коронавируса вопрос продовольственной безопасности стал одним из главных в мире. Прошлой весной многие предрекали дефицит продуктов.

«Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10 процентов по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а сильно упрекают, показали свою эффективность», — сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии был создан «потенциал в сельскохозяйственной отрасли», благодаря которому обеспечен рост производства основных видов продукции.

Ранее Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию.