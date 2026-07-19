Захарова назвала разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития

Захарова назвала разговоры об угрозе мирного атома Ирана прикрытием для кровопролития

Разговоры об угрозе мирного атома Ирана на фоне удара по строящейся в Иране АЭС являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, такой удар непременно отзовется негативными последствиями не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Захарова назвала попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, прикрытием.

«Любые попытки на этом фоне раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране», — подчеркнула дипломат.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на строившуюся для АЭС площадку.

