Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 19 июля 2026Мир

Захарова назвала разговоры об угрозе иранского атома прикрытием для кровопролития

Захарова назвала разговоры об угрозе мирного атома Ирана прикрытием для кровопролития
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Разговоры об угрозе мирного атома Ирана на фоне удара по строящейся в Иране АЭС являются прикрытием планов по развязыванию кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, такой удар непременно отзовется негативными последствиями не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Захарова назвала попытки раздуть угрозу, якобы исходящую от иранского мирного атома, прикрытием.

«Любые попытки на этом фоне раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с иранским мирным атомом, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Иране», — подчеркнула дипломат.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на строившуюся для АЭС площадку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны раскрыли число сбитых над регионами России беспилотников за день
    Пост президента Венгрии предложат шахматистке
    Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом ребенка
    В Подмосковье расследуют незаконные археологические раскопки
    В российском городе устроили конкурс по распитию шампанского из унитазов
    Тело погибшего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе
    В России осудили удар по строящейся в Иране АЭС
    Над российским регионом за день сбили 12 украинских беспилотников
    Трое детей пострадали при атаке ВСУ на российский регион
    Месси установил очередной рекорд чемпионатов мира
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok