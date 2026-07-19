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14:13, 19 июля 2026Мир

США атаковали строившуюся для АЭС площадку в Иране

ОАЭИ заявило об атаке США на строившуюся для АЭС площадку
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vantor / Reuters

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на строившуюся для АЭС площадку. Об этом сообщили представители ведомства, пишет РИА Новости.

«США в воскресенье в районе 3:39 по местному времени в нарушение международного права запустили несколько снарядов по строившейся площадке для атомной электростанции в Дарховейне», — говорится в сообщении.

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