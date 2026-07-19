США атаковали строившуюся для АЭС площадку в Иране

ОАЭИ заявило об атаке США на строившуюся для АЭС площадку

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на строившуюся для АЭС площадку. Об этом сообщили представители ведомства, пишет РИА Новости.

«США в воскресенье в районе 3:39 по местному времени в нарушение международного права запустили несколько снарядов по строившейся площадке для атомной электростанции в Дарховейне», — говорится в сообщении.

Известно, что объект находится на юго-западе республики. Представители организации действия Вашингтона осудили.

Ранее в июле Трамп в ответ на критику войны в Иране вспомнил Вьетнам и Афганистан. Президент США обвинил журналистов в предвзятости.