США атаковали строившуюся для АЭС площадку в Иране

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила об атаке США на строившуюся для АЭС площадку. Об этом сообщили представители ведомства, пишет РИА Новости.
«США в воскресенье в районе 3:39 по местному времени в нарушение международного права запустили несколько снарядов по строившейся площадке для атомной электростанции в Дарховейне», — говорится в сообщении.
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Известно, что объект находится на юго-западе республики. Представители организации действия Вашингтона осудили.
Ранее в июле Трамп в ответ на критику войны в Иране вспомнил Вьетнам и Афганистан. Президент США обвинил журналистов в предвзятости.