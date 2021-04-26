Лукашенко рассказал о мечтающих разделить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о мечтающих разделить республику. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава государства 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, приехал в поселок Брагин Гомельской области, пострадавший от катастрофы. На встрече с жителями он заявил, что в середине 1990-х годов распространялись идеи создания независимой Полесской республики.

Лукашенко отметил, что «и деньжат, и идеи подкидывали оттуда», вероятно, имея в виду заграницу.

«Сейчас они очнулись, хотят разделить опять пополам Беларусь, все мечтают присоединить туда. Не получится. Даже без меня не получится. Все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим», — заверил политик.

Лукашенко не раз утверждал, что за массовыми протестами, которые уже несколько месяцев проходят в Белоруссии, стоят внешние силы, желающие дестабилизировать обстановку в стране. В декабре он заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных земель Белоруссии.