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Зеленский ответил на слова Лукашенко об Украине

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Фото: Stefanie Loos / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что Киев готовит боевиков и поставляет вооружение для оппозиционных сил в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, пишет портал «Страна.ua».

По его словам, Зеленский назвал заявления Лукашенко безосновательными и подчеркнул, что Киев борется с боевиками, а не тренирует их. Никифоров также предположил, что белорусский президент делает подобные заявления для того, чтобы отвлечь внимание общественности от происходящего в самой Белоруссии.

Пресс-секретарь украинского лидера также назвал Украину другом белорусского народа, с которым она ведет диалог напрямую. При этом он предостерег Минск от недружественных шагов в отношении Киева. Никифоров подчеркнул, что в противном случае Белоруссию ждет «мощный ответ» как с украинской стороны, так и от всего международного сообщества.

Ранее в ходе пресс-конференции Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков и переброске вооружения на белорусскую территорию. По словам главы республики, Минск уже предоставил Киеву доказательства подобных фактов.

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