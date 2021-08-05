Лукашенко назвал Украину новой угрозой безопасности Белоруссии

Конфронтационная политика Украины является новой угрозой национальной безопасности Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на встрече с руководителями силовых структур страны, сообщает БЕЛТА.

По его словам, украинские власти решили отречься от прежних братских отношений с Белоруссией и Россией и взяли курс на обострение ситуации в регионе. В частности, об этом свидетельствует намерение Украины получить членство в НАТО и позволить разместить на своей территории иностранные войска.

Лукашенко пояснил, что в этой связи Белоруссии стоит по-новому взглянуть на южного соседа и грамотно оценить риски для безопасности государства. «Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации», — заявил белорусский лидер. Он уточнил, что направление внешней политики Украины является ее личным выбором, и он не намерен критиковать его.

2 июля Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за огромного потока нелегального оружия, ввозимого с территории соседнего государства. Однако впоследствии пограничники с обеих сторон сообщали, что пересечение границ идет в обычном режиме.

В феврале 2019 года президент (на тот момент) Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституции страны, закрепляющих ее курс на вступление в НАТО и Европейский союз (ЕС). Поправки отменяли внеблоковый статус Киева и фиксировали «европейский выбор» Украины. В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России.