В Белоруссии назвали организаторов протестных акций в стране

США выступили главным организатором протестных акций в Белоруссии. Об этом председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель рассказал в документальном сериале «Белоруссия против цветной революции», пишет БЕЛТА.

По мнению Тертеля, таким образом в Вашингтоне пытаются реализовать свои геополитические интересы. В числе других стран, проводящих «наиболее агрессивную политику» в отношении Белоруссии, он назвал Литву и Польшу. Глава ведомства добавил, что «в фарватере политики Соединенных Штатов» также следуют Украина и Чехия.

Тертель заявил, что «медийные лица» госпереворота в Белоруссии являются лишь «куклами», за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран. Среди таковых он упомянул бывшего министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Кремер и бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. При этом «главным автором белорусского мятежа» председатель КГБ назвал советника президента США Майкла Карпентера.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину, США, Польшу, Литву и Германию в причастности к созданию сети террористической ячеек в стране. По его словам, подобные формирования маскировались под отряды самообороны, которые должны были совершить государственный переворот в назначенный «день икс».