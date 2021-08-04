Протасевич рассказал о непричастности Тихановской к попытке госпереворота

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, что после президентских выборов ни лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, ни ее сторонники не участвовали в попытке государственного переворота. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

По словам журналиста, он никогда не утверждал, что бывшая кандидат в президенты и ее окружение планировали какие-либо насильственные действия на территории страны. При этом политик была предупреждена, что подготовка такого сценария ведется, но «услышав о таком предложении, испугалась». Кто конкретно был причастен к организации насилия, в котором официальный Минск обвиняет сторонников оппозиции, Протасевич не уточнил.

Бывший главред NEXTA был задержан белорусскими силовиками в мае, после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине его обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

Позже журналист согласился сотрудничать со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о президенте Александре Лукашенко. Вскоре после этого его перевели из СИЗО под домашний арест с доступом к интернету.