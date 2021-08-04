Танцующая в суде белорусская оппозиционерка Колесникова попала на видео

В Минске начался закрытый суд над членами президиума Координационного совета оппозиции Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Видео, снятое перед началом заседания, опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».

На записи обвиняемые находятся в клетке в зале, где будет проходить заседание. В объектив камеры попала танцующая Колесникова.

Как пишет «Sputnik Беларусь», процесс будет проходить в суде Минского района. К зданию пришел отец Колесниковой Александр, который рассказал, что подал около 15 прошений о свидании с дочерью, но получил отказ.

Кроме того, к суду Минского района пришли европейские дипломаты.

Ранее Колесникова рассказала, что ей в СИЗО предлагали дать интервью государственному телевидению наподобие того, с которым выступал бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Колесникову и Знака обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и в создании экстремистского формирования.

В сентябре 2020 года неизвестные похитили Колесникову в центре Минска. На следующий день власти заявили, что она пыталась бежать на Украину. По словам самой оппозиционерки, силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии по частям, и ей пришлось порвать паспорт, чтобы остаться в стране.