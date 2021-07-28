Дело Марии Колесниковой рассмотрят в закрытом режиме

Минский областной суд рассмотрит уголовное дело членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака в закрытом режиме. Об этом сообщает Telegram-канал бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Соответствующее постановление вручили адвокатам оппозиционеров.

Отмечается, что первое заседание суд назначил на 4 августа.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании экстремистского формирования.

В начале сентября 2020 года неизвестные похитили Колесникову в центре Минска. Они посадили ее в автобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день белорусские власти заявили, что она пыталась бежать на Украину. По словам самой оппозиционерки, силовики угрожали вывезти ее из Белоруссии «по частям».