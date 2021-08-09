Лукашенко исключил вторжение на Украину со стороны Белоруссии

Вторжения на Украину с территории Белоруссии никогда не произойдет, если Киев первым не развяжет вооруженное противостояние. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна в YouTube.

По словам политика, белорусские власти не делали и не сделают подобных «пакостей» против своего соседа. При этом он не исключил, что Украина может первой «прийти с оружием на нашу землю». «А сегодня об этом можно и нужно говорить», — сказал глава государства.

5 августа Лукашенко назвал Украину новой угрозой национальной безопасности Белоруссии. Он связал стремление республики в НАТО с намерением отказаться от «братских отношений» с Минском, но подчеркнул, что такой внешнеполитический курс является ее суверенным выбором.

Ранее политик распорядился полностью перекрыть украино-белорусскую границу из-за «огромного потока нелегального оружия», который, предположительно, поступает в республику контрабандным путем. Впоследствии пограничники с обеих сторон сообщали, что пересечение границ идет в обычном режиме.