В Кремле назвали исходящую от НАТО и Украины угрозу

Дальнейшее сотрудничество НАТО и Украины ведет к приближению военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России. Такую исходящую от альянса угрозу назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

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«Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам"», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее в Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО для России. Песков счел такую ситуацию опасной и заявил, что в этом случае Москве придется принять контрмеры и провести «перебалансировку», чтобы обеспечить свою безопасность «на сто процентов».

1 сентября президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.