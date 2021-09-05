Россия
 
Последние новости
В Кремле исключили принадлежность Крыма как тему встречи Путина и Зеленского
Обнаружены новые доказательства существования планеты Х
Раскрыто воздействие вакцины на разные штаммы коронавируса
В Кремле выразили желание наладить отношения с Украиной
Захарова высказалась о встрече G7 с участием России и КНР
Названы негативные последствия коронавируса для психики миллионов людей
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
Названа причина бунта в российской колонии
Раскрыта личность погибшего во время бунта в российской колонии
Повстанцы сообщили об очередном провале талибов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле назвали исходящую от НАТО и Украины угрозу

Песков: приближение военной инфраструктуры НАТО к границам является угрозой для России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Дальнейшее сотрудничество НАТО и Украины ведет к приближению военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России. Такую исходящую от альянса угрозу назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

«Первое, Зеленский говорит: "Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственно угроза. Это потенциальное будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам"», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее в Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО для России. Песков счел такую ситуацию опасной и заявил, что в этом случае Москве придется принять контрмеры и провести «перебалансировку», чтобы обеспечить свою безопасность «на сто процентов».

1 сентября президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Раде назвали поражением встречу Зеленского и Байдена
На Украине назвали условие прекращения конфликта в Донбассе
Политолог рассказал о планах США на Украину