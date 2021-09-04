На Украине назвали условие прекращения конфликта в Донбассе

Экс-депутат Верховной Рады, бывший советник президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в эфире телеканала «Наш» назвала условие прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. По ее словам, это произойдет тогда, когда это будет выгодно США.
Герман отметила, что если бы Соединенным штатам было выгодно выделить Украине не 60 миллионов долларов военной помощи, а 60 миллиардов, то Вашингтон бы это сделал. То же самое касается и вступления в НАТО.
«США оказывают финансовую помощь Украине ровно такую, какая отвечает их внешнеполитическим интересам. Если бы Америке было выгодно немедленно принять Украину в НАТО, она бы это сделала. Но ей сейчас это невыгодно, потому что никому сейчас не выгоден конфликт в центре Европы», — подчеркнула экс-депутат.
Она добавила, что вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно спровоцирует конфликт с Россией, который не нужен на Вашингтону, ни другим странам. Герман призвала Киев быть реалистами и понять, что в ближайшие 20 лет вступления в НАТО не будет.
Она заключила, что Украина не успевает за событиями в мире и не умеет правильно реагировать на них, ставить задачи и вопросы перед своими партнерами.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством не проявил нужных умений. По мнению политика, Зеленский ведет себя, как актер, «вычитывая какие-то вещи, которые ему дают».