На Украине назвали условие прекращения конфликта в Донбассе

Экс-депутат Рады Герман: конфликт в Донбассе завершится, когда это будет выгодно США

Экс-депутат Верховной Рады, бывший советник президента Украины Виктора Януковича Анна Герман в эфире телеканала «Наш» назвала условие прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. По ее словам, это произойдет тогда, когда это будет выгодно США.

Герман отметила, что если бы Соединенным штатам было выгодно выделить Украине не 60 миллионов долларов военной помощи, а 60 миллиардов, то Вашингтон бы это сделал. То же самое касается и вступления в НАТО.

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«США оказывают финансовую помощь Украине ровно такую, какая отвечает их внешнеполитическим интересам. Если бы Америке было выгодно немедленно принять Украину в НАТО, она бы это сделала. Но ей сейчас это невыгодно, потому что никому сейчас не выгоден конфликт в центре Европы», — подчеркнула экс-депутат.

Она добавила, что вступление Украины в Североатлантический альянс неизбежно спровоцирует конфликт с Россией, который не нужен на Вашингтону, ни другим странам. Герман призвала Киев быть реалистами и понять, что в ближайшие 20 лет вступления в НАТО не будет.

Она заключила, что Украина не успевает за событиями в мире и не умеет правильно реагировать на них, ставить задачи и вопросы перед своими партнерами.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский за два с половиной года управления государством не проявил нужных умений. По мнению политика, Зеленский ведет себя, как актер, «вычитывая какие-то вещи, которые ему дают».

