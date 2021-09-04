На Украине рассказали об ультиматуме от США

На Украине заявили о задании от США — назначить руководителей антикоррупционных органов

Украинский журналист Виталий Семченко рассказал об «ультиматуме» Украине от США. Его слова передает издание «Обозреватель».

По мнению автора материала, американцы останутся партнером Украины только при наличии антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах киевской власти, говорится в статье.

«Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнерами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада», — написал Семченко.

По мнению колумниста, Вашингтон дал Киеву важное задание — назначить руководителей антикоррупционных органов. В ближайшее время президент страны Владимир Зеленский должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, считает Семченко. Журналист добавил, что США «продолжают внимательно следить за этим процессом».

Ранее глава министерства иностранных дел страны Украины Дмитрий Кулеба предупредил о потере безвизового режима с ЕС в случае, если Киев не разрешит конституционный кризис из-за антикоррупционной реформы. По словам Кулебы, к настоящему моменту украинские власти временно смогли погасить пожар, который вспыхнул во многих столицах из-за решения Конституционного суда (КС). «По состоянию на сейчас безвиз защищен», — добавил глава МИД.