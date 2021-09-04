Украине предрекли энергетическую катастрофу

Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил бывший министр по вопросам ЖКХ, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».

По его словам, на бирже на Украине на сегодняшний день цена на газ составляет 20 гривен (54 рубля) за кубометр. «У нас с вами [населения страны], пока что, семь-восемь гривен. Нам "Нафтогаз" держит [цену], все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», — сказал он.

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По его мнению, две трети от потребностей в газе Украине придется покупать по рыночной стоимости. При этом Кучеренко подчеркнул, что ему непонятна идея президента страны Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина—Германия—США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска газопровода «Северный поток-2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», — добавил политик.

В июле Кучеренко предрек Украине большие проблемы с газом предстоящей зимой. Эксперт объяснил, что на ту половину газа в стране, которая принадлежит Украине, можно регулировать цену, однако оставшуюся часть придется закупать за рубежом. По его словам, закупки «повесят» на украинский бизнес и местные бюджеты, которые не будут знать, что с этим делать.