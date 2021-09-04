Глава «Нафтогаза» предрек «Северному потоку 2» коммерческие проблемы

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что проекту «Северный поток 2» не разрешат работать в коммерческом режиме. О возможных проблемах он рассказал в эфире телеканала «Украина 24», трансляция велась на YouTube-канале.

Он признал, что технически трубопровод будет достроен в ближайшие недели, однако заявил, что это вовсе не означает, что он получит разрешение на работу в коммерческом режиме.

То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК Юрий Витренко о запуске «Северного потока 2»

Он пояснил, что для сертификации со стороны европейского регулятора оператор СП-2 должен доказать полное соответствие проекта европейскому праву. Витренко пообещал, что «этому не бывать».

Украинские предостережения

При этом, еще 1 сентября Витренко заверял, что завершению строительства газопровода «Северный поток – 2» всё еще можно помешать. Он намеревался в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон обсудить с властями США санкции против трубопровода.

99 процентов готовность «Северного потока 2»

Ряд украинских политиков и общественных деятелей даже написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2», в котором призвали главу Белого дома изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

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А пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров и вовсе заявил, что Украина может отказаться от претензий к российскому газопроводу «Северный поток-2» в обмен на возвращение ей Крыма и Донбасса. По его словам, Украина может прекратить борьбу против запуска «Северного потока-2», если ей дадут гарантии возврата «оккупированных территорий».

На чем сошлись?

21 августа США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». По условиям соглашения, Германия обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Берлин будет добиваться санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Что именно будет расцениваться как давление, пока не разглашается. А также Германия и США договорились вместе помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты, по результатам этого соглашения, признали, что Вашингтон не остановит санкциями строительство газопровода, украинскому президенту Владимиру Зеленскому американская сторона пообещала, что США введут санкции против «Северныого потока-2» при условии создания энергетических проблем Украине со стороны других государств.

Однако украинское реководство эти обещания по-прежнему не устроили. Глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон потребовал, чтобы транзит российского газа через Украину сохранялся еще как минимум десять лет после завершения в 2024 году текущего контракта. В целом, украинские власти сомневаются, что в случае остановки транзита газа через Украину, чего больше всего опасается Киев, Берлин и Вашингтон пойдут на конфликт с Россией.

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А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил продолжить борьбу против газопровода «Северный поток-2». Он заявил, что Киев не остановит даже соглашение США и Германии, и что это соглашение — еще не конец истории.

Финишная прямая

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Газопровод включает в себя две нитки протяженностью 1234 километра каждая. Общая годовая пропускная способность — 55 миллиардов кубометров газа.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первые поставки в Европу по «Северному потоку-2» могут начаться со стартом отопительного сезона до конца 2021 года. Две нитки газопровода пройдут из России в Европу по дну Балтийского моря.

Также о близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.