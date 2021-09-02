Назван срок начала поставок газа по «Северному потоку-2»

Поставки по газопроводу «Северный поток-2» могут начаться в 2021 году. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на праздничном селекторе к Дню работника нефтяной и газовой промышленности, передает «Интерфакс».

«Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок», — сообщил Миллер. В конце августа он заявлял, что реализация проекта находится в финальной стадии.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в конце августа в ходе рабочей поездки в США отмечал, что проект «все еще можно остановить». Например, можно санкции против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор высказал мнение, что ввод «Северного потока-2» станет большой ошибкой правительства США.

Строительство «Северного потока-2» началось в 2016 году. Газопровод включает в себя две нитки протяженностью 1234 километра каждая. Общая годовая пропускная способность — 55 миллиардов кубометров газа. Противники запуска газопровода опасаются, что Москва начнет использовать его как инструмент давления. В Кремле не раз отмечали, что «Северный поток-2» исключительно коммерческий проект.