Украине предрекли большие проблемы с газом предстоящей зимой

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко предрек стране большие проблемы с газом предстоящей зимой. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Первый независимый», передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что на ту половину газа в стране, которая принадлежит Украине, можно регулировать цену, однако оставшуюся часть придется закупать за рубежом. По его словам, закупки «повесят» на украинский бизнес и местные бюджеты, которые не будут знать, что с этим делать.

Кучеренко также отметил, что сейчас европейцы находятся в панике из-за того, что «Газпром» не поставляет в Европу нужный для заполнения хранилищ на зимний сезон объем газа. Министр добавил, что даже несмотря на летний сезон, цены на топливо остаются высокими, а в Киеве даже не задумываются о предстоящих проблемах.

Ранее Bloomberg сообщил, что цены на газ на голландском хабе TTF, служащие ориентиром для рынка, достигли исторически рекордного уровня на фоне дефицита. В этом году они выросли почти на 90 процентов после долгой и холодной зимы, которая заставила города израсходовать имеющиеся запасы газа. Кроме того, Россия теперь направляет меньше топлива через Украину, а это ключевой путь для транзита в Европу.

Нежелание «Газпрома» увеличить поставки газа уже критиковали в Европе в контексте ожидаемых перспектив роста цен. Предполагается также, что этой зимой зависимость ЕС от этих поставок дополнительно возрастет.

Росту цен на газ также способствовала жара, которая привела к большему расходу энергии на кондиционирование помещений. Подорожало из-за погоды и электричество, что коснулось Прибалтики и Восточной Европы.