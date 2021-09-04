На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского

Политолог Михаил Чаплыга в эфире телеканала «Наш» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, продлив соглашение с США о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня возникает один вопрос: зачем же Зеленский подписал в США самую страшную вещь для него, по сути, и для страны. У нас был единственный козырной туз — это договор, соглашение о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства», — подчеркнул он.

По словам украинского политолога, угрозы некоторых киевских политиков воссоздать ядерный арсенал, а также уйти под влияние Китая были не шантажом, а «фигней». «А вот реально, чем мы могли [шантажировать] — козырной туз — это выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Пентагон также выделит 60 миллионов долларов военной помощи, в которую включили поставку противотанковых ракет Javelin.

