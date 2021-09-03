Захарова ответила на заявление Киева о снявшейся с «крючка» Украине

Захарова ответила на слова о снявшейся с «крючка» Украине, сравнив ее с рыбой на сковороде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина может не выполнять Минские соглашения, так как снялась с «крючка». Она написала об этом в своем Telegram-канале.

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«"Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение", — подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще — вас люблю ушами», — написала она.

3 сентября Арестович заявил, что Киев больше не обязан выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. «Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке. Господин Лавров (глава МИД России — прим. «Ленты. ру»), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений», — сказал Арестович.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Помимо прочего, Зеленский предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу. Также стороны договорились о дальнейшем противодействии «российской агрессии».