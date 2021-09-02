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В МИД России осудили позицию Токио по Второй мировой войне

Представитель МИД РФ Захарова: в Токио до сих не признали результаты Второй мировой войны
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Globallookpress.com

Россия с сожалением констатирует, что Япония до сих пор не признала сложившуюся историческую реальность вокруг причин и результатов Второй мировой войны. С осуждением позиции Токио от имени российского государства выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова прозвучали на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале RT.

По ее словам, Советский Союз сыграл ключевую роль в поражении милитаристской Японии, разгромив Квантунскую армию в Маньчжурии, а также японские части и соединения на острове Сахалин и Курильских островах. Она напомнила, что итоги борьбы СССР и союзников против Японии закреплены в акте о капитуляции от 2 сентября 1945 года и в Уставе Организации Объединенных Наций.

2 сентября, к 76-летию капитуляции Императорской Японии во Второй мировой войны Федеральная служба безопасности РФ опубликовала документы, в которых освещаются массовые зверства японских оккупантов против советских граждан в Маньчжурии. В документе приводятся данные о 43 обезглавленных советских гражданах, которые работали на строительстве Китайско-Восточной железной дороги и проживали в Хайларе.

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