Российский мэр назвал Забайкалье местом начала Второй мировой войны

Глава Читы Ярилов: Вторая мировая война началась в Забайкалье в 1939 году

Вторая мировая война началась летом 1939 года на территории современного Забайкальского края. С таким заявлением выступил на внеочередном заседании городской думы глава Читы Евгений Ярилов. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает информационное агентство «Чита.Ру».

«По сути, Вторая мировая началась на забайкальской земле в 1939 году с разгрома японской армии на реке Халхин-Гол», — сказал российский мэр.

Политик также назвал Читу «по сути, (…) историческим городом окончания Второй мировой войны».

Бои на Халхин-Голе — локальный конфликт между СССР и Монголией с одной стороны и Японией с другой, продолжавшийся с весны по осень 1939 года на территории Монголии у границы с государством Маньчжоу-го. Он завершился полным разгромом японских войск. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года.

В августе-сентябре 1945 года между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-го с другой произошел вооруженный конфликт, ставший завершающей частью Второй мировой войны. Боевые действия велись на территории Манчжурии.