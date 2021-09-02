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Рассекречены документы о создании Японией «чумной трости»

Японские военные в годы Второй мировой войны создавали трость для заражения людей чумой
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Фото: РИА Новости

Японские военные в годы Второй мировой войны придумали специальную технологию для убийств средствами бактериологической войны — трость, с помощью которой можно было заражать людей чумными блохами, говорится в документах, рассекреченных Архивом внешней политики России, которые публикует РИА Новости.

В докладной записке на имя министра иностранных дел СССР Андрея Вышинского, которую в январе 1950 года направил заведующий вторым дальневосточным отделом МИД Евгений Забродин, прилагался список японских военных преступников, уличенных в разработке и применении бактериологического оружия, и выдачи которых предлагалось просить у США.

В списке говорилось, что конструктором специальной трости с блохами являлся «инженер Танака». Среди прочих там также упоминался полковник Оота, который предлагал использовать шоколад, начиненный бактериями сибирской язвы.

Идея использовать блох для массового поражения людей была впервые предложена организатором японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исией. Из протоколов допросов бывших сотрудников его отряда следует, что он был пытался создать эффективные средства ведения бактериологической войны, искал возможности повысить заразность различных микробов и нарабатывать их в необходимых количествах. Он изобрел специальную бомбу, которая бы, по его мнению, демонстрировала возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Главной особенностью такой бомбы был керамический корпус, который был заполнен чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности.

Ранее сообщалось, что в Китае заподозрили утечку опасных вирусов из американской лаборатории. Она была закрыта после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в ее окрестностях. В июле 2019 года в двух домах престарелых неподалеку были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза, а в сентябре в докладе штата Мэриленд, где расположено учреждение, упоминалась «пневмония, связанная с электронными сигаретами» и стремительный рост заразившихся.

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