В Госдуме отреагировали на слова депутата Рады о ядерном оружии

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отреагировал на слова главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии. Тот назвал фатальной ошибкой отказ страны от ядерного статуса. В разговоре с «Лентой.ру» Калашников заявил, что Украине, как и другим странам, вышедшим из Советского Союза, не хватает сильного государства за их спиной.

В эфире телеканала «Украина 24» Давид Арахамия назвал подписание Будапештского меморандума одним из наиболее серьезных стратегических упущений первого президента Украины Леонида Кравчука. Депутат Рады добавил, что последствия отказа от ядерного вооружения до сих пор отражаются на отношениях ведущих держав с Украиной.

«Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — отметил Арахамия.

«Понятно, что не Арахамия это решает, а мировое сообщество»

Леонид Калашников в беседе с «Лентой.ру» выразил убежденность в том, что государствам, вышедшим из состава Советского Союза, теперь не хватает чувства безопасности, которое у них было когда-то.

«Украина вместе с Прибалтикой и южными регионами были одними из первых, которые заявили о своей независимости и о том, что их законы превалируют над союзными законами. Они и никто иной развалили Советский Союз и теперь хотят защитить себя какими-то ядерными бомбами. Они понятно почему и как были переданы мировым сообществом России. Без всякой мороки. Понятно, что Россия — правопреемник Советского Союза, и обсуждать это бессмысленно. Понятно, что не Арахамия это решает, а мировое сообщество. Другой вопрос, что теперь все эти государства, которые разрушили Советский Союз, бегают и пищат, визжат, что им не хватает безопасности. Всем им не хватает на самом деле главного — присутствия за своей спиной сильного государства, которое они сами же и разрушили», — отметил Калашников.

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Он подчеркнул, что в конечном счете эти страны все равно придут к России и попросят либо объединиться, либо создадут одно государство, которое снова сможет внушить гражданам чувство защищенности. «Это я хочу сказать не как председатель комитета по вопросам СНГ, которому иногда бывает неудобно отвечать на такие вопросы, поскольку я общаюсь с представителями разных стран, но как коммунист. Я глубоко в этом убежден», — добавил политик.

15 апреля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Запад увеличить военную помощь Украине на фоне обострения конфликта на юго-востоке страны. Он подчеркнул, что, если Украина не станет членом НАТО, она будет вынуждена вооружаться самой и ей придется, «возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, государство ликвидировало свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.