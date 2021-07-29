В Совфеде отреагировали на сожаления депутата Рады об отказе от ядерного оружия

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал сожаления главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии из-за отказа Киева от ядерного оружия. Об этом сообщает RT в четверг, 29 июля.

«На самом деле, одно из немногих правильных решений, которое приняла Украина — это то, что она отказалась от ядерного оружия. Она его содержать не смогла бы», — отреагировал он.

По словам сенатора, Украина испытывает проблемы вовсе не из-за отсутствия ядерного оружия. Цеков добавил, что особенно обладание Украиной ядерным запасом могло быть опасно в период 2014 года, когда к власти на Украине «приходили вообще неадекватные люди».

Ранее Арахамия назвал фатальной ошибкой отказ страны от ядерного статуса. По его словам, если бы Украина сохранила ядерное оружие, она бы могла «шантажировать весь мир».

В апреле украинский посол Андрей Мельник заявил, что у Киева остается два варианта в связи с обострившейся ситуацией в Донбассе — вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно документу, страна ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.