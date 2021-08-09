Потомки жертв ядерного удара призвали Россию и США отказаться от атомного оружия

В японском городе Нагасаки прошли траурные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине ядерного удара, нанесенного Вооруженными силами Соединенных Штатов в 1945 году. Мэр города Томихаса Тауэ (Tomihisa Taue) призвал США и Россию «сделать все возможное» для ликвидации запасов атомного оружия. Об этом сообщает агентство Associated Press.

После минуты молчания Тауэ произнес речь, в которой призвал правительство Японии и потомков трагедии не довольствоваться нахождением под американским «ядерным зонтиком», а содействовать появлению зоны, свободной от ядерного оружия, в странах Азии.

Мэр города также подчеркнул, что США и Россия как обладательницы двух крупнейших ядерных арсеналов на планете должны приложить максимум усилий, чтобы ликвидировать запасы атомного оружия. Нынешняя модернизация ядерноготпотенциала двух держав вызывает у мэра Нагасаки обеспокоенность.

Тауэ также призвал правительство Японии подписать «Договор о запрещении атомного оружия» — международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование атомного оружия. Его приняли в 2017 году. Также мэр Хиросимы попросил Токио увеличить финансирование программ медицинской и социальной помощи жертвам ядерного удара.

Ранее премьер-министр Японии Есихиде Суга также выражал озабоченность в связи с отсутствием прогресса в деле ядерного разоружения. Он отметил, что необходимо развивать взаимное доверие и создавать почву для диалога. Вместе с тем Суга подтвердил нерушимость курса, направленного на стратегический союз с США. Японский лидер обеспокоен ростом ядерного потенциала Китая, а также обретением Северной Кореей ядерного статуса.

Ядерный удар по Нагасаки был нанесен 9 августа 1945 года, спустя три дня после аналогичного удара по Хиросиме. В результате бомбардировки двух городов погибло около 210 тысяч человек, еще большее количество пострадали от последствий применения ядерного оружия. Япония капитулировала через 6 дней после второго удара — 15 августа. Дискуссия о военной необходимости подобных мер продолжается и по сей день.