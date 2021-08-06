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Генсек ООН назвал шаг России и США на пути к снижению риска ядерной катастрофы

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Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
Фото: Juan Carlos Rojas/ Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы. Об этом он заявил в видеообращении, показанном на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, его слова приводит ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира. Ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений», — добавил генсек.

Из-за пандемии коронавируса мероприятия в память о 76-й годовщине бомбардировки Хиросимы проходят в усеченном формате, в них принимают участие около 800 человек, дипломаты и официальные лица из 80 стран мира. От лица России участвует генеральный консул в городе Осака Александр Терских.

16 июня президент России Владимир Путин договорился с американским коллегой Джо Байденом о дальнейшей судьбе ДСНВ в ходе саммита в Женеве. Глава российского государства отметил, вскоре начнутся консультации о судьбе СНВ-3 на межведомственном уровне. 28 июля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нужно привлечь новых участников к договору с США по контролю над вооружениями. По его словам, наиболее приоритетным представляется вовлечение Великобритании и Франции.

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