Мир
 
Последние новости
Путин поговоркой напомнил о данном Горбачеву обещании США
Мэр российского города предложил известному блогеру стать его замом
Страны НАТО поблагодарили Байдена за встречу с Путиным
UFC представил трейлер третьего боя Макгрегора и Порье
Байден пригрозил ответить на «вредоносные» действия России
Байден заявил о попытке России и Китая «вбить клин» между союзниками по НАТО
Россию обвинили в «деградации отношений» с США
Байден назвал Путина достойным соперником
Поветкин допустил возвращение на ринг
Губерниев извинился перед Бузовой
Новости партнеров
Прослушать новость

В НАТО оценили продление ракетного договора

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями и приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе.

Отмечается, что НАТО также рассчитывает на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем.

24 мая Министерство иностранных дел России раскрыло данные о количестве стратегических вооружений у Москвы и Вашингтона по состоянию на 1 марта 2021 года. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о нарушении США Договора о мерах по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений.

3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ, об этом объявил МИД России. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия перечислила нарушения ракетного договора со стороны США и Запада
США ответили на критику России по поводу ракетного договора
Россия отказалась уступать США в ракетных договорах