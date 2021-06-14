В НАТО оценили продление ракетного договора

Страны НАТО намерены укреплять контроль над вооружениями и приветствуют достижение Россией и США соглашения по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом говорится в заявлении по итогам встречи в верхах в Брюсселе.

Отмечается, что НАТО также рассчитывает на продолжение диалога между двумя странами по мерам контроля над вооружениями в будущем.

24 мая Министерство иностранных дел России раскрыло данные о количестве стратегических вооружений у Москвы и Вашингтона по состоянию на 1 марта 2021 года. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о нарушении США Договора о мерах по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений.

3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ, об этом объявил МИД России. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.