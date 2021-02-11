Россия отказалась уступать США в ракетных договорах

Россия отказалась уступать США в договорах по контролю над вооружениями. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что у российского государства есть законные интересы и собственные озабоченности — и об этом стоит помнить западным странам, работая с РФ по ракетным договорам и другим вопросам.

«В подобных вопросах не может быть улицы с односторонним движением. Здесь нет места уступкам, которые под давлением или не находят взаимности. Только равноправный диалог может привести к достижению сбалансированных, взаимоприемлемых договоренностей», — приводит агентство его слова.

Рябков заявил, что при опоре на такие принципы удастся выстроить успешное взаимодействие по вопросам международной безопасности и стабильности.

3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), об этом объявил МИД России. Страны официально продлили ракетный договор на пять лет. Таким образом, он будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Договор предусматривает, что у каждой из сторон не должно быть более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков. Суммарно на них может быть не более 1550 боеголовок.

Общее число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых бомбардировщиков не должно превышать 800.