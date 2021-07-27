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В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия

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Фото: Getty Images

Власти Китая ведут строительство более сотни шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS).

Свидетельства о том, что китайские власти строят такие шахты, нашли на снимках с коммерческих спутников. По словам представителей FAS, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе появится 110 шахт для запуска МБР — как правило, они оснащаются ядерными боевыми частями.

Издание Insider указывает, что в связи с этим многие эксперты опасаются дальнейшей экспансии Китая. Наличие таких шахт может превратить страну в ядерную державу наравне с Россией и США. При этом другие эксперты указывают, что подобные шахты крайне уязвимы, а их мощностей все равно не хватит для «устрашения» других.

Insider напоминает, что в начале июля газета The Washington Post также обнаружила данные о строительстве 119 подобных шахт в китайской провинции Ганьсу. Это также беспокоило и экспертов, и высокопоставленных чиновников: так, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти озабочены сведениями о наращивании Китаем ядерной программы.

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