В ООН предупредили о возвращении ядерной конфронтации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил о возвращении ядерной конфронтации. Об этом он заявил на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

По его словам, геополитическая напряженность нарастает. «Угроза распространения ядерного оружия и конфронтация вернулась», — пояснил генсек ООН.

Ранее Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м, отметив, что сегодня «идет война с коронавирусом». «Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве», — сказал Гутерреш. В связи с этим он призвал сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие.

В ходе того же выступления генсек ООН обвинил богатые страны в «вакционном национализме». По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран.