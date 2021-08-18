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Готовность России к войне оказалась выше готовности НАТО

The National Interest: готовность России к войне выше, нежели готовность НАТО
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Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Москва уделяет больше времени решению вопросов безопасности, нежели страны НАТО. Это делает готовность российской стороны к войне значительно выше, чем готовность любой из стран Североатлантического альянса, пишет колумнист Чарли Гао в статье для The National Interest.

По его словам, Россия готова защитить себя как от биологического, так и от химического или ядерного оружия. Гао считает, что эту традицию российские власти унаследовали еще от СССР — она связана с совершенствованием навыков по противостоянию таким видам вооружения. Кроме того, в стране часто проходят военные учения.

При этом оказалось, что военнослужащие НАТО проводят маневры гораздо реже. В странах альянса также «катастрофически мало» учебных центров по работе с химическим оружием, заявил колумнист.

17 августа американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов. Он объяснил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на «очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

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