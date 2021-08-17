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Американский генерал назвал Россию основной угрозой для США

Американский генерал Ванхерк заявил, что Россия представляет первоочередную угрозу США
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Фото: Pixabay

Американский генерал, глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет основную угрозу для Соединенных Штатов. Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований, его слова приводит ТАСС.

«Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад», — подчеркнул военнослужащий.

Ванхерк добавил, что Россия добилась значительных успехов в области ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. Он также обратил внимание на «очень продвинутые средства» в кибернетической и космической сферах.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец. По его мнению, об этом свидетельствует то, что американские военные не смогли добиться своих целей в многолетних операциях в Афганистане и Ираке, слабо ответили России после событий в Грузии в 2008 году и на Украине 2014-м, а также уступка Вашингтоном инициативы в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и на севере Африки Москве, Анкаре и Тегерану.

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