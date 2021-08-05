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Бывшая американская разведчица испугалась ядерной войны России и США

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Фото: Pixabay

Бывший офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер испугалась ядерной войны между Россией и США, заявив, что это представляет реальную угрозу. Об этом сообщает издание The Hill, передает РИА Новости.

«Опасность столкновения двух держав существует с момента распада Советского Союза из-за наличия двух диаметрально противоположных мировоззрений», — сказала бывшая разведчица.

Также она указала на то, что модернизация российского ядерного вооружения якобы является предпосылкой к началу будущего открытого конфликта. Кроме того, по мнению Коффлер, ядерная доктрина современной России более опасна по сравнению с советским аналогом, который существовал во времена холодной войны.

«Атомный арсенал СССР в конечном итоге стал психологическим оружием, которое никогда не применялось в бою», — подчеркнула собеседница издания, указав, что российская доктрина выходит за рамки «теоретической» и опирается на «реальность».

Ранее американский журнал Popular Mechanics назвал две уязвимости США в войне. По мнению издания, организованные Пентагоном неназванные военные игры продемонстрировали две уязвимости США в случае войны с Китаем или Россией. Так, американские вооруженные силы имеют тенденцию концентрировать корабли, самолеты и наземные силы, однако в таком случае врагу легче найти и убить противника.

Также в журнале пишут, что «информационное превосходство американских вооруженных сил больше не гарантировано и, вероятно, окажется под вопросом в будущем конфликте».

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