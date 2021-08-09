Захарова упрекнула США в «слишком большом аппетите»

Стремление США доказать свое лидерство во всех областях приводит к использованию любых, в том числе и незаконных методов борьбы с конкурентами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, сейчас США и их союзники используют все возможные политические ресурсы, а не «состязаются на равных». Захарова подчеркнула, что подобное поведение продиктовано «измененным отношением к международному праву» и ощущением США собственной исключительности в стремлении диктовать правила по всему миру. «Их абсолютно не волнует, что это находится вне закона», — заключила дипломат.

В частности, Захарова выразила недовольство поведением Вашингтона на Олимпиаде-2020. Она упрекнула США в «слишком большом аппетите» и посоветовала международному сообществу остерегаться нависшей над ними угрозы.

Ранее дипломат прокомментировала конфликты при участии российских спортсменов, происходящие на Олимпийских играх в Токио. Дипломат сочла происходящее попыткой спровоцировать россиян.