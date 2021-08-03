Захарова объяснила «безумные» заявления о российских спортсменах в западных СМИ

Официальный представитель МИД России объяснила «безумные комментарии» в западных СМИ о российских спортсменах на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, многие спортсмены из целого ряда стран не выдерживают, не могут принять свой неудачный опыт выступления на международных соревнованиях. Российский дипломат подчеркнула, что также начинается политизация данного вопроса.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из США Лилли Кинг заявила о недопустимости участия россиян в Олимпийских играх в Токио. «На соревнованиях было достаточно людей из определенных стран, которых здесь быть не должно. Вместо этого они отделались легким испугом и "ребрендингом" их национального флага», — отметила спортсменка. Она пожалела своего партнера по команде Райана Мерфи, который проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине, посчитав, что это травмировало американца.

Мерфи 30 июля усомнился в честности заплыва на 200 метров на спине на Играх в Токио. При этом он не выдвинул конкретных обвинений. Рылов в ответ заявил, что никогда не принимал допинг, а также отметил, что соперник имеет право на любое мнение.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020-го, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны.

