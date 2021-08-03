The New York Times посвятила статью выступлению россиян на Олимпиаде

Американская газета The New York Times посвятила статью выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Материал доступен на сайте издания.

«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: Пусть слушают классическую музыку», — так озаглавлена статья. В ней упоминается о том, что россиян не сильно волнует то, что спортсмены на Играх выступают в нейтральном статусе. Напротив, сложная ситуация заставляет граждан страны еще сильнее болеть за своих атлетов.

Автор материала также вспомнил о движении #wewillROCyou, запущенном в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Он отметил, что даже официальные лица российского спорта высмеивают ситуацию, которая сложилась.

В газете также приводятся слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который заявил, что успехи российских гимнастов в командных первенствах на Играх в Токио должны вдохновить молодое поколение россиян заниматься этим видом спорта.

The New York Times также отмечает, что медалей у россиян на Олимпиаде в Токио будет еще больше. Это связано с началом соревнований по видам спорта, где представители страны традиционно сильны.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020-го, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны. На Олимпиаде в Токио отечественные атлеты формально представляют ОКР. На английском языке аббревиатура названия организации выглядит как ROC.