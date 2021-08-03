Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Четвертьфинальная встреча против Австралии прошла во вторник, 3 августа, и завершилась со счетом 9:8 в пользу россиянок. За выход в финал российскиеватерполистки поспорят с командой США. Встреча состоится в четверг, 5 августа, и начнется в 9:30 по московскому времени.

Ранее во вторник, 3 августа, в полуфинал Олимпиады вышла мужская сборная России по волейболу. Команда со счетом 3:0 обыграла Канаду.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.