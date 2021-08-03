Российский легкоатлет Шубенков снялся с Олимпиады

Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин не вышел на старт квалификационных соревнований в беге на 110 метров с барьерами. Во время разминки он почувствовал боль в ахилловом сухожилии. По информации РИА Новости, сейчас спортсмен находится в медчасти на стадионе.

22 июня Шубенкова оправдали по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. По итогам расследования стало известно, что положительный тест на допинг был результатом непреднамеренного проглатывания Шубенковым остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи.

Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. На его счету также два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.