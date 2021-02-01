Источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило наличие допинга в организме легкоатлета Сергея Шубенкова. Об этом сообщает News.ru.

По информации источника, в пробе Шубенкова обнаружили не фуросемид, как было сказано ранее, а другое запрещенное вещество. Отмечается, что спортсмен получил письмо от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и ожидает вскрытия пробы Б, после которой информация будет обнародована. Легкоатлет может получить дисквалификацию на срок от трех до шести месяцев.

28 января появилась информация о применении допинга Шубенковым. Спортсмен заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов и не знает, кто является автором информационного вброса в прессе. Он также рассказал, что не подвергнут ограничениям и тренируется в обычном режиме.

Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. На его счету два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения ВФЛА.