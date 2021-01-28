Губерниев выдвинул требования заподозренному в употреблении допинга Шубенкову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выдвинул требования заподозренному в употреблении допинга легкоатлету Сергею Шубенкову. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Губерниев потребовал объяснений от спортсмена, так как пост Шубенкова в Instagram не поясняет случившегося. Он выразил надежду, что правда восторжествует, и легкоатлет будет оправдан. «Но пока Шубенков объяснил весьма туманно, и ничего не прояснилось», — подытожил журналист.

Ранее 28 января Шубенков отреагировал на информацию о применении допинга. По словам спортсмена, он никогда не употреблял запрещенных препаратов и не знает, кто является автором информационного вброса в прессу. Он также рассказал, что не подвергнут ограничениям и тренируется в обычном режиме.

Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. На его счету также два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.