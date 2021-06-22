Шубенкова оправдали по делу о допинге

Чемпиона мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова оправдали по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В организации отметили, что взяли со спортсмена объяснения, которыми остались удовлетворены. По итогам расследования стало известно, что положительный тест на допинг был результатом непреднамеренного проглатывания Шубенковым остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи. Уточняется, что в организме россиянина был обнаружен ацетазоламид (мочегонное средство). Как рассказал спортсмен в Instagram, он готовил лекарство для трехмесячного сына.

Информация о приеме допинга легкоатлетом появилась 28 января. Спортсмен заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов. Он добавил, что не подвергнут ограничениям и тренируется в обычном режиме.

Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. На его счету также два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.