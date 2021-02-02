Представитель Шубенкова прокомментировал информацию о найденном у атлета допинге

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев, заявивший, что представляет интересы российского легкоатлета Сергея Шубенкова, прокомментировал информацию о найденном у атлета допинге. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Речь о дисквалификации пока не идет, потому что неизвестно, есть препарат или нет», — сказал Алексеев. Он добавил, что если наличие допинга докажут, будет необходимо установить, как вещество попало в организм.

Алексеев подчеркнул, что вариантов может быть несколько. «Может быть, и умышленно, еще один вариант — загрязненное спортивное питание», — пояснил представитель Шубенкова. Он заметил, что существует много обстоятельств, которые освобождают атлетов от ответственности.

Позднее Шубенков в Twitter заявил, что не знает, кто такой Алексеев. «Свою позицию по этому вопросу я уже высказал», — заключил он.

1 февраля источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова. Уточнялось, что спортсмен ожидает вскрытия пробы Б, после которой данные будут обнародованы.

Впервые информация о приеме допинга легкоатлетом появилась 28 января. Спортсмен заявил, что никогда не употреблял запрещенных препаратов и не знает, кто является автором вброса в прессе. Он добавил, что не подвергнут ограничениям и тренируется в обычном режиме.

Шубенков — чемпион мира по бегу с барьерами 2015 года. На его счету также два серебра и бронза мировых первенств. На международных соревнованиях россиянин выступает в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

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