Россиянин Евлоев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде

Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке в весовой категории до 97 килограммов спортсмен из России встретился с представителем Армении Артуром Алексаняном. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу Евлоева.

В 1/8 финала Евлоев победил представителя Грузии Георгия Мелию, в четвертьфинале — одолел венгра Алекса Секе. В полуфинальном поединке россиянин был сильнее поляка Тадеуша Михалика.

Теперь в активе сборной России 52 медали. Среди них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Команда находится на пятом месте в общем зачете.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.