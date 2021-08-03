Армянский борец назвал невозможным выигрыш Олимпиады без российского гражданства

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян высказался о финальном поединке Олимпиады в Токио, где он проиграл россиянину Мусе Евлоеву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Корреспондент телеканала попросил спортсмена об интервью, на что тот ответил, что Олимпиаду невозможно выиграть тем, кто не имеет российского гражданства. Алексанян не уточнил, в чем конкретно заключаются его претензии.

Финальный поединок в весовой категории до 97 килограммов прошел ранее во вторник, 3 августа. Евлоев одержал победу над Алексаняном со счетом 5:1 и завоевал золотую медаль.

Сейчас в активе сборной России 52 медали. Среди них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Команда находится на пятом месте в общем зачете. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.