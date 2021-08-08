В США назвали признаки заката американской империи

Обозреватель американского консервативного журнала о международной политике The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец, пишет РИА Новости.

По его мнению, об этом свидетельствует то, что американские военные не смогли добиться своих целей в многолетних операциях в Афганистане и Ираке, слабо ответили России после событий в Грузии в 2008 году и на Украине 2014-м.

Также Кацу кажется признаком упадка уступка Вашингтоном инициативы в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и на севере Африки Москве, Анкаре и Тегерану.

Эксперт посчитал провалом то, что США не помешали Китаю нарастить могущество, утвердить контроль над Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, а также нарастить влияние с помощью инициативы «Один пояс, один путь». Обозреватель напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп пытался сблизиться со своими противниками, но не смог, а кроме того, не отговорил союзников от сотрудничества с некоторыми соперниками.

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Вывод американских войск из Афганистана и Ирака Кацу видится последними признаками того, что однополярный мир завершился. При этом он признается, что не знает, какова будет новая конфигурация — США и Китай или США, Китай и Россия.

The National Interest регулярно публикует критические материалы о международной обстановке и положении дел в США, где нередко положительно, по сравнению с общим тоном американских публикаций, оценивается положение дел в России. Именно этот журнал опубликовал статью Путина об истории Второй мировой войны.

Издателем и главным исполнительным директором журнала является Дмитрий Саймс, американский политолог советского происхождения, эмигрировавший из СССР в возрасте 25 лет. С 2018 года он вместе в депутатом «Госдумы» Вячеславом Никоновым ведет ток-шоу на Первом канале «Большая игра».

Ранее The National Interest писал, что российские подводные лодки представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО, а российский автомат-амфибия является уникальной инновационной разработкой.