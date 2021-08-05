В США испугались «угрожающих НАТО» российских гиперзвуковых ракет

Российские подводные лодки, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря, пишет The National Interest.

По словам автора статьи Криса Осборна, гиперзвуковое оружие чрезвычайно опасно вне зависимости от способа запуска. «Остановить ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляет собой сложную задачу для любых сил, а запуск с подводных лодок создает дополнительные проблемы», — написал он.

Военный эксперт отметил, что стационарные площадки для запуска ракет наземного базирования могут быть заранее распознаны. Однако подлодки скрываются в океане перед атакой, что усложнит защиту от гиперзвукового оружия.

Автор статьи также подчеркнул, что новые технологии, снижающие уровень шума, помогут подлодкам достичь прибрежных районов, которые неприступны для надводных кораблей с глубокой осадкой.

Ранее эксперты назвали комплекс C-500 «Прометей» особым вызовом для НАТО. Главной особенностью комплекса станет возможность отражать гиперзвуковые ракеты, которые пока есть только на вооружении у России. При этом он будет устойчивее к радиоэлектронным помехам, чем его предшественник. Первые испытания С-500 прошли в июле и были успешными.